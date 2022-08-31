Havayolunda tavan bilet fiyatına sessiz sedasız zam

Haziran sonunda 990 lira olarak belirlenen iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına sessiz sedasız zam geldi. Türk Hava Yolları’ndan (THY) bilet almak isteyenler belirlenen tavanın çok üstünde fiyatlarla karşılaşıyor.

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Akaryakıt fiyatları ve döviz kurlarındaki artışlar ulaşım ücretlerinde yeni zamları beraberinde getiriyor.

Yaklaşık altı ay önce 599 TL’den 699 TL’ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına haziranda 990 TL’ye çıkarılmıştı.

Ama bugün bilet almak isteyen yurttaşlar belirlenen bu tavanın çok üstünde rakamlarla karşılaşıyor.

THY’nin sitesindeki fiyatlara göre yeni tavan 1150 TL, aktarmalı uçuşlarda bu rakam daha da yükselebiliyor.

Örneğin, İstanbul’dan Rize veya Van’a uçakla seyahat etmek isteyenlerin karşılaştığı ücretlerin bazıları şöyle:

İstanbul’dan Van’a THY uçağıyla seyahat bileti 1150 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

İstanbul-Rize

29 Ağustos’ta örnek verilen hatlardan birinde 990 TL’ye bilet alınmıştı.