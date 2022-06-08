Uçak biletlerine tavan fiyat ayarı: Yüzde 30 zam gelebilir

İç hat havayolu tavan bilet fiyatına 200 TL (yüzde 28,6) zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri ve döviz kurlarındaki artışlar ulaşım ücretlerinde yeni zamları beraberinde getiriyor. Yaklaşık üç ay önce 599 TL’den 699 TL’ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına yine zam geldi.

Hürriyet’ten Uğur Cebeci’ye göre yeni tavan fiyat 899 TL oldu. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan, bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak.

Maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle şirketler, tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı.

İlk olarak Aralık 2013’te başlatılan uygulama çerçevesinde 299 TL gibi bir fiyat belirlenmişti. O zaman kura göre 150 dolara denk gelen tavan fiyat, bugün 53 dolara denk geliyor.