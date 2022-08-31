Doğu Perinçek, Vatan Partisi’ndeki ‘büyümeyi’ anlattı: Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bodrum’da söyleşi düzenledi. Perinçek, konuşmasında “Hz. Muhammed ilk tebliğisinde bir yılda anca 40 kişiyi buldu. Biz, hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” dedi.

Fotoğraf: Ulusal Kanal

Ulusal Kanal’da yayımlanan söyleşide Perinçek, partisinin durumuna da değindi. Türkiye’de “Ne o, ne bu” diyen ve sistem dışında çözüm arayan yüzde 46’lık bir kesim olduğunu söyleyen Perinçek partisinin hızla büyüdüğünü dile getirdi. Perinçek, partisinin ‘çözüm partisi’ olduğunu belirtti.

Perinçek, partisinin durumunu Muhammed Peygamber ve Mustafa Kemal Atatürk’le kıyasladı. Perinçek, konuşmasının bir bölümünde, yanında oturan ve partiye geçen haftalarda katılan eski AKP’li Ethem Sancak’a “Hz. Muhammed, Mekke’de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti” diye sordu. Sancak da “Bir yılda 40 kişi” cevabını verdi.

Perinçek de bunun üzerine “Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” deyip güldü. Sonrasında Atatürk’ten de örnek vererek “Atatürk Samsun’a giderken kaç kişiyle gitti” dedi.