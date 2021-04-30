Akşam Postası / 30 Nisan 2021

Hangisine inanalım?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay için güçleştiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı yalanladı: “Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum.”
Rus aşısına acil kullanım onayı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan neyse ki kabul etti
‘Aşı kıtlığı’na ‘bulk’ çözümü
Solunum Derneği: Bakanlık BioNTech’te süreyi niye uzattığını açıklamalı
Rus aşısını üretecek ilk tesis bulundu
Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
40 yaş altına uyarı: Birkaç kilo fazla bile ağır Covid-19 riskini artırıyor
Doçentten ‘Hindistan varyantı’ uyarısı: Vakalar patlayabilir
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, iki ay sonra yeterli aşı temin edilememesi halinde, Hindistan varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama olabileceğini söyledi.
DSÖ uyardı: Gevşeyen ülkeler Hindistan’a dönebilir
‘Amerikan rüyası’: Pandemide devlet desteği, kişisel geliri rekor düzeyde artırdı
ABD’de kişisel gelirler pandemi nedeniyle dağıtılan teşvik çeklerinin etkisiyle rekor düzeyde arttı. Türkiye’de ise tablo hayli farklı.
İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı
İş Kanunu’nda yer alan ‘her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine’ ilişkin hükmün süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.
İBB’den ‘tam kapanma’ destekleri
Valilik noktayı koydu: İçki satışı yasak, cezası var
Kütahya’da valilik, kentte içki satışının yasak olduğunu uymayanlara ceza kesileceğini bildirirken uygulamanın diğer kentlerde de geçerli olduğunu kaydetti.
‘Soykırım sessizliği’nin perde arkası: Kırılgan ekonomi ve Arap ülkeleriyle bağlar
Reuters ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın neden ‘beklenen’ çıkışı yapamadığını yazdı: Ana neden ‘kırılgan ekonomi.’ iki Türk yetkili, Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi. Analizde ekonomik kaygının yanısıra dikkat çekilen başka bir nokta daha var: ABD’nin müttefiki Arap ülkeleri.
Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye
Türkiye enflasyon konusunda muadili ülkelere göre oldukça başarısız bir tablo çizdi. Enflasyonu yüzde 5 altında tutamayan tek gelişmekte olan ülke olan Türkiye, geçmiş yıllardaki kazanımlarını da geri verdi.
Turizm geliri çakıldı: İlk çeyrekte yüzde 40 azalma
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley: Türkiye’de faiz bir süre daha değişmez
Uzaktan kimlik tespitinde hangi bilgiler istenecek?
Bir hakim karşı oy kullandı: Osman Kavala’nın tahliye talebine ret
1277 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. Ancak bir hakim karşı oy kullandı.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklama
1 Mayıs’ta Taksim, Şişhane ve Osmanbey metroları kapalı
Metro İstanbul’un Twitter paylaşımında, valiliğin aldığı karar doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bulunan söz konusu üç hattın kapalı olacağı duyuruldu.
Erdoğan’dan ‘eylem planı’ genelgesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’yla (2021-2023) ilgili genelge yayınladı.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış 1 Temmuz’da
Emniyet’ten genelge: Eylemlerde ses ve görüntü alan kişilere yasal işlem yapılacak
10 ayrı suçtan aranıyordu: Kısıtlamada sokağa çıktı; yakalandı
İsrail’deki dini şenlikte izdiham: 44 kişi ezilerek öldü
İzdiham, on binlerce ortodoks Yahudi’nin her yıl dua, mistik şarkı ve danslarla Lag B’Omer’i (Ömer’in Sayımı) andığı 2’nci yüzyıl bilgesi Haham Şimon Bar Yohai’nin Celile’deki türbesine akın ettiği sırada yaşandı.