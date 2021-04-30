Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Nisan 2021

Hangisine inanalım?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay için güçleştiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı yalanladı: Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum.”

Rus aşısına acil kullanım onayı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan neyse ki kabul etti

‘Aşı kıtlığı’na ‘bulk’ çözümü

Solunum Derneği: Bakanlık BioNTech’te süreyi niye uzattığını açıklamalı

Rus aşısını üretecek ilk tesis bulundu

Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

40 yaş altına uyarı: Birkaç kilo fazla bile ağır Covid-19 riskini artırıyor

Doçentten ‘Hindistan varyantı’ uyarısı: Vakalar patlayabilir

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, iki ay sonra yeterli aşı temin edilememesi halinde, Hindistan varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama olabileceğini söyledi.

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DSÖ uyardı: Gevşeyen ülkeler Hindistan’a dönebilir

Hindistan Covid-19’un pençesinde: Ölüleri yakmak için daha fazla yer aranıyor

‘Amerikan rüyası’: Pandemide devlet desteği, kişisel geliri rekor düzeyde artırdı

ABD’de kişisel gelirler pandemi nedeniyle dağıtılan teşvik çeklerinin etkisiyle rekor düzeyde arttı. Türkiye’de ise tablo hayli farklı.

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

İş Kanunu’nda yer alan ‘her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine’ ilişkin hükmün süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

İBB’den ‘tam kapanma’ destekleri

Valilik noktayı koydu: İçki satışı yasak, cezası var

Kütahya’da valilik, kentte içki satışının yasak olduğunu uymayanlara ceza kesileceğini bildirirken uygulamanın diğer kentlerde de geçerli olduğunu kaydetti.

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‘Soykırım sessizliği’nin perde arkası: Kırılgan ekonomi ve Arap ülkeleriyle bağlar

Reuters ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın neden ‘beklenen’ çıkışı yapamadığını yazdı: Ana neden ‘kırılgan ekonomi.’ iki Türk yetkili, Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi. Analizde ekonomik kaygının yanısıra dikkat çekilen başka bir nokta daha var: ABD’nin müttefiki Arap ülkeleri.

Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye

Türkiye enflasyon konusunda muadili ülkelere göre oldukça başarısız bir tablo çizdi. Enflasyonu yüzde 5 altında tutamayan tek gelişmekte olan ülke olan Türkiye, geçmiş yıllardaki kazanımlarını da geri verdi.

TL hafta kapanışında eridi

Turizm geliri çakıldı: İlk çeyrekte yüzde 40 azalma

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley: Türkiye’de faiz bir süre daha değişmez

Uzaktan kimlik tespitinde hangi bilgiler istenecek?

Bir hakim karşı oy kullandı: Osman Kavala’nın tahliye talebine ret

1277 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. Ancak bir hakim karşı oy kullandı.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklama

1 Mayıs’ta Taksim, Şişhane ve Osmanbey metroları kapalı

Metro İstanbul’un Twitter paylaşımında, valiliğin aldığı karar doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bulunan söz konusu üç hattın kapalı olacağı duyuruldu.

Erdoğan’dan ‘eylem planı’ genelgesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’yla (2021-2023) ilgili genelge yayınladı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış 1 Temmuz’da

Emniyet’ten genelge: Eylemlerde ses ve görüntü alan kişilere yasal işlem yapılacak

10 ayrı suçtan aranıyordu: Kısıtlamada sokağa çıktı; yakalandı

İsrail’deki dini şenlikte izdiham: 44 kişi ezilerek öldü

İzdiham, on binlerce ortodoks Yahudi’nin her yıl dua, mistik şarkı ve danslarla Lag B’Omer’i (Ömer’in Sayımı) andığı 2’nci yüzyıl bilgesi Haham Şimon Bar Yohai’nin Celile’deki türbesine akın ettiği sırada yaşandı.

SON HABERLER

‘Soykırım sessizliği’nin perde arkası: Kırılgan ekonomi ve Arap ülkeleriyle bağlar

Reuters, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden gerekli tepkiyi vermediğini yazdı. Reuters’ın analizine göre tepkisizliğin arkasındaki ana neden ‘kırılgan ekonomi’ var. Konu ile ilgili Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki Türk yetkili ise Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi.