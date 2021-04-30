Akşam Postası / 30 Nisan 2021

Hangisine inanalım?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay için güçleştiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı yalanladı: “Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum.”

Doçentten ‘Hindistan varyantı’ uyarısı: Vakalar patlayabilir

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, iki ay sonra yeterli aşı temin edilememesi halinde, Hindistan varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama olabileceğini söyledi.

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‘Amerikan rüyası’: Pandemide devlet desteği, kişisel geliri rekor düzeyde artırdı

ABD’de kişisel gelirler pandemi nedeniyle dağıtılan teşvik çeklerinin etkisiyle rekor düzeyde arttı. Türkiye’de ise tablo hayli farklı.

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

İş Kanunu’nda yer alan ‘her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine’ ilişkin hükmün süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Valilik noktayı koydu: İçki satışı yasak, cezası var

Kütahya’da valilik, kentte içki satışının yasak olduğunu uymayanlara ceza kesileceğini bildirirken uygulamanın diğer kentlerde de geçerli olduğunu kaydetti.

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‘Soykırım sessizliği’nin perde arkası: Kırılgan ekonomi ve Arap ülkeleriyle bağlar

Reuters ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın neden ‘beklenen’ çıkışı yapamadığını yazdı: Ana neden ‘kırılgan ekonomi.’ iki Türk yetkili, Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi. Analizde ekonomik kaygının yanısıra dikkat çekilen başka bir nokta daha var: ABD’nin müttefiki Arap ülkeleri.

Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye

Türkiye enflasyon konusunda muadili ülkelere göre oldukça başarısız bir tablo çizdi. Enflasyonu yüzde 5 altında tutamayan tek gelişmekte olan ülke olan Türkiye, geçmiş yıllardaki kazanımlarını da geri verdi.

Bir hakim karşı oy kullandı: Osman Kavala’nın tahliye talebine ret

1277 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. Ancak bir hakim karşı oy kullandı.

1 Mayıs’ta Taksim, Şişhane ve Osmanbey metroları kapalı

Metro İstanbul’un Twitter paylaşımında, valiliğin aldığı karar doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bulunan söz konusu üç hattın kapalı olacağı duyuruldu.

Erdoğan’dan ‘eylem planı’ genelgesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’yla (2021-2023) ilgili genelge yayınladı.

İsrail’deki dini şenlikte izdiham: 44 kişi ezilerek öldü

İzdiham, on binlerce ortodoks Yahudi’nin her yıl dua, mistik şarkı ve danslarla Lag B’Omer’i (Ömer’in Sayımı) andığı 2’nci yüzyıl bilgesi Haham Şimon Bar Yohai’nin Celile’deki türbesine akın ettiği sırada yaşandı.