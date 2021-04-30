Solunum Derneği: Bakanlık BioNTech’te süreyi niye uzattığını açıklamalı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Onur Turan, BioNTech aşısının ikinci dozuyla ‘kafa karıştırıcı’ açıklamalara dikkat çekere, “Bakanlık iki doz arasını neden uzattığını ve sonradan hangi gerekçeyle kararı iptal ettiğini açıklamalı” dedi.

Sağlık Bakanlığı, ‘gözlem ve araştırmalar’a dayanarak BioNtech aşısın iki dozunun uygulanması arasındaki dört haftalık süreyi altı-sekiz haftaya uzatmıştı. Sonra da ilk dozunu yaptırıp ikinci doz için randevu almış bulunanların randevularında bir değişiklik söz konusu olmadığı, altı-sekiz hafalık sürenin ikinci doz randevusu almamış olanlar için geçerliği olduğu duyurulmuştu.

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Doç. Dr. Onur Turan, araştırmaların BioNtech aşısının tek dozunu olduktan iki hafta sonra Covid-19’a yakalanma olasılığının ciddi oranda düştüğünü gösterdiğini belirtmekle birlikte şunları söyledi: “Ancak en etkin koruma oranı olan yüzde 95’e ikinci doz aşı alındıktan bir hafta sonra ulaşılabiliyor. Bu durum araştırmalarla kanıtlanmışken, bakanlık iki doz arasını neden uzattığını ve sonradan hangi gerekçeyle kararı iptal ettiğini açıklamalı.”

Yanıt bekleyen sorular

Toplumun bir kesiminde zaten aşıyla ilgili soru işaretleri varken, kafa karıştırıcı bu tür söylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Turan, “Alınan kararlar ve uygulamalar konusunda toplumun aydınlatılması gerekiyor” dedi.

TÜSAD yönetecisi kafa karışıklığının giderilmesi için yanıtlanması gereken soruları şöyle sıraladı:

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