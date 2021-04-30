‘Alkış’tan duyulmayan çığlıklar: Kanser hastası doktor geçim derdinden mesaide

AYŞEGÜL KASAP

25 yıllık doktor…

İki çocuğu var, biri üniversiteye hazırlanıyor. Aynı zamanda yüzde 96 engelli 82 yaşındaki annesine de bakıyor.

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Üç yıl önce meme kanserine yakalanmış…

Tedavisi gereği idari izne ayrılmış ancak izin sürecinde maaşının yüzde 50’si kesilmiş.

Ailesine bakmak zorunda olduğu için pandemiye rağmen görevine dönmek zorunda kalmış.

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‘Çocukları için’ ismini vermek istemeyen doktor yaşadığı zorlukları Diken’e anlattı.

‘Aktif kullandığım ilaçlar var ama kabul etmediler’

Doktorun kanser teşhisi sistemde görülüyor ama buna rağmen yetkililer, tedavi gördüğüne ilişkin heyet kurulu raporu istiyor.

Covid-19 kapsamında risk grubunda bulunmasına rağmen heyet raporu için mecburen beş altı gün boyunca poliklinik poliklinik gezmek zorunda kalıyor.

“Aktif kullandığım ilaçlar var, belgeleri var ama il sağlık müdürlüğü kabul etmedi. Bakanlık kararı idareye bıraktı, idare de işi zorlaştırdı.”

Heyet raporuna rağmen

Sonunda heyet kurul raporu çıkıyor. Doktor da yetkililere iletiyor ancak bu sefer de idari izinli olmasına rağmen maaşında yüzde 50 kesintiye gidiliyor.

Ayda eline 3 bin lira para geçiyor doktorun…

Borç almak zorunda kalıyor, hesap bakiyeleri eksilere düşüyor.

Geçinemeyeceğini anlıyor ve riskli de olsa tekrar göreve geri dönmek zorunda kalıyor.

“İzinliyken yerime birini görevlendirdiler. Görevlendirilen kişiden vergi kesintisi yapılmadı. Ama benim hem maaşımın yarısı hesaplandı hem de üzerinden vergi kesintisi yapıldı”

‘Cumhurbaşkanlığına yazdım, olumlu yanıt alamadım’

Şu an kanser hastası olmasına rağmen Covid-19’lu hastalarla da muhatap kalmak zorunda….

Kanser hastaları bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için Covid-19 kapsamında riskli grupta. Bu nedenle doktorun görevinin başına dönmesi sağlığı açısından büyük risk taşıyor.

Covid-19’lu hastalarla diğer hastalarının tomografisi aynı yerde çekiliyor.

Daha geçenlerde test yaptırdığı iki hastası Covid-19 çıkmış.

“Teste göndermek istediğim için hastalar bana bağırdı hatta. Ama neticede test sonuçları pozitif çıktı. Pozitif olduğunu bilmeden bir günde kim bilir kaç kişiyle temas ediyoruz.”

Durumun düzeltilmesi için hem cumhurbaşkanlığına hem Sağlık Bakanlığı’na CİMER üzerinden başvurmuş:

“Çok zorlandığımı söyledim ama olumlu yanıt alamadım. Mecburen riskin içinde çalışmak zorundayım.”

Kontrollerimiz için hocalarımız, direncimizin düşük olduğunu belirtip risk var diyerek kabul etmiyor. Hocalarımız risk almayalım diye bize kontrole bile kabul etmezken, bakanlık bizi riskin ortasında çalıştırıyor.”