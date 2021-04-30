Erdoğan’dan ‘eylem planı’ genelgesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

İnsan Hakları Eylem Planı’nı, 2 Mart’ta kamuoyuna duyuran Erdoğan, nihai amacın ‘yeni ve sivil bir anayasa’ olduğunu ifade etmişti.

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Erdoğan genelgede şunları kaydetti: “Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı’nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (bir ve üç ay), orta (altı ay ve bir yıl) ve uzun (iki yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği ‘sürekli’ bir takvim öngörülmüştür.

‘Kurul oluşturuldu’

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Eylem Planı’nda her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesine verilmiştir. Sorumlu bakanlık veya kurum ya da kuruluşlar, ilgili faaliyetler kapsamında iş birliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyecektir. İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşabilecek muhtemel tereddütler cumhurbaşkanlığınca giderilecektir. Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulmuştur.”

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun, cumhurbaşkanının başkanlığında, cumhurbaşkanı yardımcısı, adalet bakanı, aile ve sosyal hizmetler bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, dışişleri bakanı, Hazine ve maliye bakanı, içişleri bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu başkanvekilinden oluşacağını aktaran Erdoğan, cumhurbaşkanının yokluğunda kurula, cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi.

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Altı ayda bir

Erdoğan, Kurul’un altı ayda bir toplanacağını, çalışma usul ve esasların kurul tarafından belirleneceğini ifade ederek, genelgede şunları kaydetti: “İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını dört aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı’na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar rapora ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, görev ve sorumluluklarını uygulama takvimi çerçevesinde ve hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.”