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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklama

Muğla’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Milas polisi, sosyal medyada Erdoğan’a hakkında paylaşımlarda bulunan A.C.’yi gözaltına aldı.

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A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

A.C., salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından ‘hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği’ gerekçesiyle bir gün sonra yeniden gözaltına alındı; bu kez sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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