‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklama

Muğla’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Milas polisi, sosyal medyada Erdoğan’a hakkında paylaşımlarda bulunan A.C.’yi gözaltına aldı.
A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
A.C., salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından ‘hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği’ gerekçesiyle bir gün sonra yeniden gözaltına alındı; bu kez sulh ceza hakimliğince tutuklandı.