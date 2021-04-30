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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 31 bin 891 vaka, 394 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 31 bin 891 Covid-19 vakası kayda geçerken 394 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 323 bin 897’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 131’e çıktı.

Bir günde 265 bin 287 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999’a yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 673, iyileşenlerin sayısı da 68 bin 183. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 534.

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