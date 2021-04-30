‘Soykırım sessizliği’nin perde arkası: Kırılgan ekonomi ve Arap ülkeleriyle bağlar

Reuters ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın neden ‘beklenen’ çıkışı yapamadığını yazdı: Ana neden ‘kırılgan ekonomi.’

Erdoğan’ın gündemi ‘soykırım’ değil, ekonomi

Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi.

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Dominic Evans ve Orhan Coşkun’un kaleme aldığı analize göre Erdoğan’ın Biden’a ‘misilleme’ yapmamasının nedeni ekonominin daha da kötüye gideceğinden endişe etmesi: “Genellikle dış politikada yaşanan anlaşmazlıkları iç desteği toplamak için kullanan Türk lider, uzun vadede yeniden seçilme umudunun anahtarı olarak gördüğü ekonomiyi canlandırmaya odaklanmış durumda.”

‘Erdoğan ABD müttefiki Arap ülkeleriyle arayı iyi tutmak istiyor’

Analizde ekonomik kaygının yanısıra dikkat çekilen başka bir nokta daha var: ABD’nin müttefiki Arap ülkeleri: “Erdoğan, ABD’ye olası bir sert tepki vermesi durumunda Arap ülkeleriyle daha iyi bağlar kurma umudunu yitirmekten korkuyor.”

Ortadoğu ve Akdeniz’deki askeri müdahaleler ve iddialı dış politikanın Türkiye’yi yalnızlaştırdığına dikkat çekilen analizde, Ankara’nın Batı ve Arap ülkeleriyle bozulan bağları onarmaya yönelik bir tutum takındığı belirtildi.

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‘Yeni dönem’ umudu

Erdoğan’ın Biden ile haziran ayında yapacağı görüşmede ‘yeni bir dönemin kapılarını aralama’ umudunu dile getirdiğini hatırlatan Reuters, Erdoğan’ın Washington’la daha derin bir anlaşmazlık yaşamak istemediğini kaydetti.

Ankara ‘bekle ve gör’ politikası izleyecek

Üst düzey bir güvenlik yetkilisine göre sessizliğin arkasındaki neden, ekonomik koşullar, AB ve Körfez ülkeleriyle daha iyi bağlar kurmak.

Yetkili ayrıca haziranda gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesine kadar Ankara’nın ‘bekle ve gör‘ politikasını izleyeceğini söyledi.

Analizde, ekonominin kötüleşmesiyle beraber AKP’ye verilen desteğin eridiğine dikkat çekildi.