Biden’ın ‘soykırım’ açıklaması, Türkiye’yi suçlamak için değilmiş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkan Joe Biden’in ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasının Türkiye’yi suçlama amacı taşımadığını söyledi.
Online basın toplantısında konuşan bakan, Biden’ın 1915’i ‘soykırım’ olarak gördüğünü yıllardır dile getirdiğini aktardı. Blinken, “Bu sürpriz bir şey değil” dedi.
ABD’li bakan, Biden yönetiminin dış politikasının temelini özgürlüklerin ve demokrasinin oluşturduğunu belirterek “Başkan Biden’ın açıklaması, Türkiye’yi suçlamak için değil kurbanları anılarak onurlandırılması adına yapıldı” ifadesini kullandı.
Blinken, daha önceki ABD yönetimlerinin de dile getirdiği gibi, Türkiye’nin Rusya’dan savunma ürünleri almasından kaçınılmasını isteyerek “Türkiye’nin Rusya’dan yeniden S-400 alması halinde CAATSA yasası çerçevesinde yeni yaptırımlar uygularız” dedi.