İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
19 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.
Karar sivil toplumda büyük tepkiye yol açmış, pek çok kentte kadınlar tarafından protesto edilmişti. Türkiye imzacılardan biriyken bile uygulamadaki eksiklikler nedeniyle eleştiriliyordu.