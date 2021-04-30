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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

19 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

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Karar sivil toplumda büyük tepkiye yol açmış, pek çok kentte kadınlar tarafından protesto edilmişti. Türkiye imzacılardan biriyken bile uygulamadaki eksiklikler nedeniyle eleştiriliyordu.

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