‘Amerikan rüyası’: Pandemide devlet desteği, kişisel geliri rekor düzeyde artırdı

ABD’de kişisel gelirler pandemi nedeniyle dağıtılan teşvik çeklerinin etkisiyle rekor düzeyde arttı. Türkiye’de ise tablo hayli farklı.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kişisel gelirler martta yüzde 21,1 yükseldi.
Bu aynı zamanda 1946’dan beri görülen en yüksek gelir artışı.
Aynı dönemde ABD’de mal ve hizmet harcamalarında da yüzde 4,2’lik artış gözlemlendi.
ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında 1,9 trilyon dolarlık bir teşvik paketiyle Amerikan vatandaşlarına kişi başı 1400 dolarlık yardım ödemesi yapmıştı.
Türkiye’de durum ne?
Geçen hafta IMF tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye, pandemi döneminde vatandaşlarına en az yardımı yapan ülkeler arasında. Ancak iktidar, halkın pandemi döneminde ‘peyderpey‘ açıklanan paketlerle ciddi anlamda desteklendiğini savunuyor.
Salgının gölgesinde geride bırakılan 2020 yılında Türkiye’de kişi başına düşen gelirde de dolar bazında yüzde 6,7 azalma var.
Bu aynı zamanda son 14 yılın en düşük rakamı.