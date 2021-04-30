‘Amerikan rüyası’: Pandemide devlet desteği, kişisel geliri rekor düzeyde artırdı

Reuters, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden gerekli tepkiyi vermediğini yazdı. Reuters’ın analizine göre tepkisizliğin arkasındaki ana neden ‘kırılgan ekonomi’ var. Konu ile ilgili Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki Türk yetkili ise Ankara’nın Washington ile anlaşmazlığı en azından şimdilik tırmandırmaktan kaçınacağını söyledi.