Kılıçdaroğlu: Erdoğan neyse ki kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Erdoğan, Türkiye’nin elinde yeterince aşı bulunduğunu, tedarik sorunu olmayacağını belirtirken, kapanma döneminde nerede olacağına dair soruya “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diye yanıt vermişti.

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CHP lideri, dakikalar içinde Erdoğan’a Twitter hesabından yanıt verdi: “‘Aşı nerede?’ diyoruz, ‘Kabul etmiyorum’ diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık.”