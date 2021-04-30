Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Erdoğan neyse ki kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Erdoğan, Türkiye’nin elinde yeterince aşı bulunduğunu, tedarik sorunu olmayacağını belirtirken, kapanma döneminde nerede olacağına dair soruya “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diye yanıt vermişti.

Reklam

CHP lideri, dakikalar içinde Erdoğan’a Twitter hesabından yanıt verdi: ‘Aşı nerede?’ diyoruz, ‘Kabul etmiyorum’ diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık.”

SON HABERLER

Uzaktan kimlik tespitinde hangi bilgiler istenecek?

Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi. Kimlik tespitinde uygulanacak yöntemlerse ayrı ayrı belirlenecek.

‘Aşı kıtlığı’na ‘bulk’ çözümü

Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de bir an önce devreye girmesi için mayısta ‘bulk’ halinde, yani aşıyı şişelemeden küçük tanklarda gönderileceği belirtildi.

Rus aşısını üretecek ilk tesis bulundu

Türk ilaç firması CinnaGen, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısını üretmek için teknoloji transferi anlaşmasının imzalandığını ve gerekli sertifikaların alındığını duyurdu. CEO Ferhat Farşi ilk üretim için birkaç ay süre verdi.