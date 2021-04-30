Kılıçdaroğlu: Erdoğan neyse ki kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.
Erdoğan, Türkiye’nin elinde yeterince aşı bulunduğunu, tedarik sorunu olmayacağını belirtirken, kapanma döneminde nerede olacağına dair soruya “En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diye yanıt vermişti.
CHP lideri, dakikalar içinde Erdoğan’a Twitter hesabından yanıt verdi: “‘Aşı nerede?’ diyoruz, ‘Kabul etmiyorum’ diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık.”