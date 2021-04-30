Erdoğan: Elimizde yeterli aşı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin elinde yeterli Covid-19 aşısının bulunduğunu söyledi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, “Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum” dedi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, kısıtlamada İstanbul’da bulunup bulunmayacağına dair soruya “Şu anda henüz kesin kararımı vermedim ama şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye’deyim” diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan’daki açıklamasında aşı tedariğinin gelecek iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğunun yaşanmasının beklendiğini dile getirmişti.

Koca, 26 Nisan’da da “Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı” demişti.