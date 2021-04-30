Bir hakim karşı oy kullandı: Osman Kavala’nın tahliye talebine ret

1277 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. Ancak bir hakim karşı oy kullandı.

Fotoğraf: osmankavala.org

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala’yla ilgili bugün yapılması gereken tutukluluk incelemesini dün duruşmalı olarak gerçekleştirdi. Duruşmaya Kavala, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

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Duruşmada söz alan Kavala’nın avukatları tahliye talebinde bulundu.

AA’nın aktardığına göre talebi değerlendiren ve dosya üzerinde incelemeyi tamamladığını belirten mahkeme heyeti, ‘suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama aşaması, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı’ gerekçeleriyle Kavala’nın tahliye talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Bir karşı oy

Tutukluluğun devamı yönündeki karara, bir üye hakim muhalefet şerhi ekleterek karşı oy kullandı.

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Üye hakimin karşı oy gerekçesinde, ‘suç vasfının değişme ihtimali, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiği’ belirtildi.

‘Adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkin denetim sağlanabileceği’ ifade edilen yazıda, Kavala hakkında ‘yurt dışına çıkamamak, iki gün en yakın polis merkezine müracaat etmek ve İstanbul’u terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verilebileceğine’ dikkat çekildi.