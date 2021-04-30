İBB’den ‘tam kapanma’ destekleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük ‘tam kapanma’ süresince su ve doğalgazın kesilmeyeceğini, sosyal yardım kapsamında 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımına başlayacaklarını aktardı.

Fotoğraf: İBB (Arşiv)

Bir video aracılığıyla İstanbullulara seslenen İmamoğlu şu bilgileri paylaştı:

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*Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek.

*Sosyal yardımlarımız, tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor.

*Zabıtalarımız, İstanbul’da her alanda olacak. Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler.

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*Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek

*Otobüslerimiz, sabah saat 04:30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak.

*Metro seferlerimiz, saat 06:00-21:00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek.

*Tıp merkezlerimiz çalışacak, evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek.

Sağlık çalışanları çocuklarını kreşe bırakabilir

*Bu süreçte psikolojik destek hattımızla yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan, uzman psikologlarımızdan sabah 09:00-16:00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

*Esenyurt ve Bahçelievler Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler.

Fikirtepe inşaatı, Kurbağlıdere düzenlemesi bitecek

*İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek.

Ayrıca Başakşehir Ispartakule’de, çok önemli bir üst geçit çalışmamız var. Çalışma nedeniyle yol kapanmıştı. Yoğun bir çalışmayla, yolumuzu da 17 Mayıs’ta hizmete açacağız, size hazır hale getireceğiz.

İmamoğlu, bilgilendirme konuşmasını, “Her zaman olduğu gibi bu dönemde de maddi-manevi, tüm gücümüzle siz değerli İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha sağlıklı bir İstanbul ve Türkiye umuduyla, hepinize iyi günler diliyorum” sözleriyle tamamladı.