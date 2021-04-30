TL hafta kapanışında eridi

Haftanın son işlem gününde TL dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybı yaşadı. Dolar kuru 8,30’un üstünü test ederken, avro yeniden 10 liranın üzerine çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Haftanın son işlem gününde gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde artan baskı Türk Lirası’na da yansıdı.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dünkü enflasyon toplantısında verdiği tüm olumlu mesajlara rağmen geri çekilmekte zorlanan dolar kuru, bugün yeniden 8,30’u gördü ve haftayı bu seviyeden tamamladı.



Avro cephesinde ise yeniden 10 lira direnci aşıldı. Avro hafta kapanışı itibariyle 10.03 seviyesinde.



Yeni fiyatlamayla birlikte TL’nin bugünkü kaybı yüzde 1.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Nisan’da Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının ardından TL’nin şu ana kadar yaşadığı total kayıp ise yüzde 15.