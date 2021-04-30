Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kenya’da, aşı karşıtı kampanya yürüten, ‘komplo teorisyeni’ bir doktor Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğaf: Reuters

Dr Stephen Karanja, Kenyalıları Covid-19’a karşı aşılamanın gereksiz olduğunu savunmuş onun yerine buğu, hidroksiklorin ve çinko önermişti. Afrikalı liderlerin aşıyı toplumlarının üzerinde denemelerinin suç olduğunu savunmuş, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in ve nüfus kontrolü kavramının içinde geçtiği komplo teorileri ortaya atmıştı.

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İlk etapta 1 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı satın alan Kenya’da 800 bini aşkın kişi aşılandı.

52.5 milyon nüfuslu ülkede, 158 bin 821 kişiye virüs bulaştı; 2 bin 707 kişi Covid-19 nedeniyle hayatıı kaybetti.