ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley: Türkiye’de faiz bir süre daha değişmez

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Merkez Bankası’nın (MB) faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Morgan Stanley, dün yayınladığı araştırma notunda MB’nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk Lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

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Morgan Stanley’den Alina Slyusarchuk, “Yüksek enflasyon ve pozitif reel faiz oranlarına dair verdikleri sözler hesaba katıldığında, 6 Mayıs ve sonrasında faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyoruz” diye belirtti.

Bununla beraber, dün MB’nin açıkladığı çeyreklik enflasyon raporunda MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun nisanda enflasyonun zirve yapacağı yönündeki açıklaması Morgan Stanley’in bu görüşlerine karşı bazı risklerin olduğunu gösterdi.

Slyusarchuk, araştırma notunun devamında, şu ifadeleri kulandı: “Eğer enflasyon mayısta gerçekten gerilerse, Merkez Bankası enflasyonun azalmaya başlamasını neden olarak gösterebileceği için bugünkü yönlendirme potansiyel faiz indirimlerine açık kapı da bırakmaktadır. Böyle bir indirimin erken olacağını ve döviz piyasalarında güçlü baskılara yol açacağına inanıyoruz.”

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Slyusarchuk, MB’nin alternatif olarak banka karşılıkları, hedeflenen sektörlere kredi sağlanması veya parasal koşulları gevşetmek için ihtiyati önlemlerin hafifletilmesini de kapsayan diğer araçları kullanabileceğini belirtti.