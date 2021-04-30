İsrail’deki dini şenlikte izdiham: 44 kişi ezilerek öldü

İsrail’deki bir dini şenlikte çıkan izdihamda 44 kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamayı sağlık birimleri yaptı.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaşananları ‘ağır bir felaket’ olarak niteledi.

İzdiham, on binlerce ortodoks Yahudi’nin her yıl dua, mistik şarkı ve danslarla Lag B’Omer’i (Ömer’in Sayımı) andığı 2’nci yüzyıl bilgesi Haham Şimon Bar Yohai’nin Celile’deki türbesine akın ettiği sırada yaşandı.

Meron, Yohai’nin mezarının bulunduğu yer ve Musevi aleminin en kutsal yerlerinden biri.

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Görgü tanıkları, corona virüsü uyarılarına rağmen Meron Dağı’ndaki bayırda kalabalığın toplanması sonucu dar bir geçitte çıkan izdihamda bazı insanların nefessiz kaldığını ya da ezildiğini belirtti.

Helikopterler yaralıları hastaneye yetiştirirken, ordu, arama ve kurtarma birimlerinin güçlükle ilerlediğini açıkladı.

Sağlık birimleri izdihamda 103 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Meron 2. yüzyılda yaşamış Haham Şimon Bar Yochai’nin mezarının bulunduğu yerdir ve Yahudi dünyasının en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilir.