Turizm geliri çakıldı: İlk çeyrekte yüzde 40 azalma

Turizm gelirlerindeki kan kaybı devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen gelir 2.5 milyar dolar. Bu gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 daha az.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, turizm geliri yılın ilk çeyreğinde çakıldı.

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Düşüş, salgının turizm gelirlerine büyük darbe vurduğu 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren devam ediyor.

İlk çeyrekte turizm gelirinin yüzde 68.8’i yabancı, yüzde 31.2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçi sayısı da yarı yarıya düştü

Türkiye’ye 2021 yılının ilk üç ayında gelen ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 689 bin 986.



Bu sayı da geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 53.92’lik bir azalışı gösteriyor.



Mart ayında Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler ise sırasıyla Rusya İran ve Almanya.