40 yaş altına uyarı: Birkaç kilo fazla bile ağır Covid-19 riskini artırıyor

Sadece birkaç kilo fazlanın bile Covid-19’un daha ağır geçirilmesine yol açtığı ortaya çıktı. Bu özellikle genç yetişkinler için daha geçerli.

Fotoğraf: Pixabay

Sonuçları saygın tıp dergisi Lancet’ta yayınlanan çalışmada Britanya’daki 7 milyon yetişkinin sağlık kayıtları incelendi. Çeşitli yaş aralıkları ve etnik gruplar çalışmaya dahil edilirken, kilo artışının Covid-19 hastalığına etkisi araştırıldı.

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Kapanma tedbirleri nedeniyle dünya genelinde pek çok kişi hareketsizlikten kilo alırken, Ipsos’un araştırmasına göre Türkiye’de de toplumun yüzde 60’ı salgın başladığından bu yana ortalama 6.6 kilo aldı. Bu dönemde ortalama kilo 3.26 arttı.

Araştırmaya göre, vücut kitle endeksinde ‘sağlıklı kilo aralığı’nın üst limiti olarak kabul edilen 23’teki kişiler bile Covid-19 karşısında yüksek risk taşıyor.

Kilonun, boy değerinin karesine bölünmesiyle (kg/m²) hesaplanan vücut kitle endeksi değerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün referans aralığı temel alınıyor.

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Buna göre,

18.5 kg/m.’nin altı: Zayıf

18.5 – 24.9 kg/m. arası: Normal kilolu

25 – 29.9 kg/m. arası: Fazla kilolu

30 – 39.9 kg/m. arası: Obez

40 kg/m.’nin üstü: İleri derecede obez (morbid obez) olarak görülür.

Araştırmaya göre endekste bir puanlık her artış Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ihtimalini yüzde 5, yoğun bakıma alınma riskini yüzde 10 artırıyor.

Bu etki en kuvvetli şekilde 40 yaş altındakilerde görülürken, aşırı kilonun 80 yaş ve üstünde fazla etki yaratmadığı tespit edildi.