Akşam Postası / 3 Ocak 2022

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesapladı. Aralıktaki artış ise yüzde 19,35.

Elektrikten harç ve cezalara: Yeni yıl zamlarının listesi

2022 pasaporttan emlak vergisine, elektrikten köprü ücretlerine kadar uzayan zamlarla başladı. Elektriğe konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam uygulanacak.

Sigara ve içkide ÖTV zammı

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yüzde 47 zam geldi.

HDP merkezine silahlı saldırı girişiminde bulunan kişi serbest bırakıldı

HDP’nin İstanbul’un Bahçelievler’deki merkezine yönelik saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü serbest bırakıldı.

Beş dakikada bir muayeneye yürütmeyi durdurma kararı

Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’nın beş dakikada bir randevu uygulamasına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Demirtaş’tan ‘baskın seçim’ uyarısı: Her an hazır olunmalı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın krizler nedeniyle her an baskın bir seçime gidebileceğini belirterek, ‘hazırlıklı olma’ çağrısı yaptı.

Faiz indirimine bahane edilen ‘çekirdek’le makas 20 puan açıldı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirim kararları için dikkate aldığını söylediği çekirdek enflasyon, aralıkta yıllık bazda yüzde 34,89 çıktı. Politika faiziyle aradaki makas 20 puanı aştı.

Hüseyin Gazi Türbesi’nin Alevi vakfına devri iptal edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin mülkiyetinin 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi kararı iptal edildi. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün iptal kararı, Alevi İnanç Birliği Vakfı ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yollandı. Türbenin mülkiyetinin Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na devredilmesi öngörülüyor.

Omicron’un akciğerlere daha az zarar verdiğine dair kanıtlar çoğalıyor

Omicron varyantının akciğerden çok boğazda enfeksiyona neden olduğu, böylece diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olmasına karşın daha az ölümcül olabileceğine dair kanıtlar çoğalıyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener meydanda: Derhal seçim!

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin’de metro hattı temel atma törenine katıldı. Tören, daha önce CHP mitingine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Akşener, daha önce aynı meydanda miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunarak erken seçim çağrısı yaptı.

‘Maske Kimsin Sen’ jürisinden eleştiri: Yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük, sahibinin

Fotoğraf: FOX TV

‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağının duyurulması üzerine jüri üyesi oyuncu Eda Ece’den eleştiri geldi: “Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük, sahibinin.“

Uçak tuvaletinin çöpünde yeni doğmuş bebek bulundu

Morityus’taki havalimanının çalışanları, bir uçağın tuvaletinde yeni doğmuş bebek buldu.