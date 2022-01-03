Enflasyon: Türkiye’deki aylık artış, G20 ülkelerindeki yıllıktan fazla

Türkiye’de bugün açıklanan enflasyon verilerine göre aylık artış, Arjantin hariç tüm G20 ülkelerindeki ‘yıllık’ artıştan fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08’i buldu. Bu, Eylül 2002’den (37,05) beri en yüksek oran. TÜİK, kasımda yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak hesaplamıştı.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81, aralıktaki artışı yüzde 19,35 olarak hesaplamıştı.

Resmî verilere göre Türkiye’nin de dahil olduğu G20 ülkelerinde ‘yıllık’ enflasyon rakamları şöyle: