Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 36,08’e yükseldi. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 25,47 oldu.

Bloomberg’in hesabına göre bu oranın ardından ocak ayında memurların yüzde 27,47 zam alması bekleniyor.

Toplu sözleşmede memurların yüzde 3’ün üzerinde enflasyon farkı ve 2022 ilk altı ayı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı alması öngörülmüştü.

Bu hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 5 bin 665 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 37 TL, en düşük işçi emeklisi aylığı 2 bin 41 TL, en düşük esnaf emeklisi aylığı 2 bin 214 TL, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 2 bin 87 TL olacak.

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Ek zam şart olmuştur

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, aralık enflasyon rakamlarını “Hedefler tutmadı, tahminler şaştı” diye yorumladı. Yalçın, memur ve memur emeklilerine ek zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Hükümetin irade ortaya koymasını bekliyoruz” dedi.

Emekliler için de geçerli

Diğer yandan memurlar için yapılan zam hesaplamaları aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci altı ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Kabine toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor

Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde olacak.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçeve çizilmesi bekleniyor.

Ek zam gelirse ocak maaşlarına yansıtılması, 15 Ocak’a kadar memur ek zammının netleştirilmesi bekleniyor.

Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.