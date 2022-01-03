Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’e çıkarttık” dedi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Enerji fiyatları hususunda vatandaşı koruyacak bir yol izledik.

* Yeni yılla birlikte kömür yardımları, doğalgaz desteği olarak da verilebilecek.

* Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz ve elektrik faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık.

* Avrupa’da şu ana kadar görülmüş en yüksek enflasyon yaşanıyor.

* (TUİK enflasyon rakamları) Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bu tablodan üzüntü duyuyoruz.

* Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’e çıkarttık.

* Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.

* Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.