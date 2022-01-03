DİSK-AR: Emekçinin enflasyonu yüzde 65’e dayandı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) aralık ayında en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için gıda enflasyonunu yüzde 64,6 hesapladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bu aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye olarak da kayıtlara geçti. TÜİK’e göre gıda enflasyonuysa yüzde 43,8.

DİSK-AR’a göre ise gıda enflasyonu emeklilerde yüzde 55,8’e, düşük gelirli ilk yüzde 20’de 64,6’ya ulaştı.

Düşük gelirli ikinci yüzde 20’de de bu oran 56,4 olarak açıklandı.

Kaynak: DİSK-AR

DİSK-AR’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaysa şunlar dendi: “Asgari ücret ele geçmeden eridi! Gıda enflasyonu zirvede! 2005’te yüzde 4 olan gıda enflasyonu 2021’de yüzde 43,8.”