İstanbullu geçinemiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan ‘İstanbul Barometresi’ araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbul’da yaşam maliyeti kasım ayı itibariyle son bir yılda yüzde 50,18 arttı.

Aralık ayı için enflasyon rakamlarının bugün açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, kasım ayında yüzde 3,51 artıp yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesaplamıştı. Kasım ayında aylık artış 9,91 oldu. Enflasyon ve hayat pahalılığı, kiraların da yüzde 100’e yakın arttığı İstanbul’da daha fazla hissedilir hale geldi.

Bu artışla vatandaşın bütçesi erirken, İstanbul’da yaşayanların yarısı geliriyle geçinemeyecek noktaya geldi. İPA araştırmasına katılanların yüzde 53,5’i geçinecek kadar kazanamadığını açıklarken, yüzde 42,7’si ancak geçinecek kadar kazandığını belirtti. Birikim yapabilenlerin oranıysa yüzde 3,8’de kaldı.

Evlerdeki gündem ekonomik sıkıntı

Devam eden salgına ve yeni varyantlarla artan vakalara rağmen vatandaşın ana gündemi ekonomi oldu. Geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranında ekim ayına göre artış yaşandığı ortaya çıkarken, ekonomiye dair beklentilerde de karamsarlık söz konusu.

Katılımcıların yüzde 57,6’sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtiyor. Katılımcıların yüzde 68,3 gibi ezici bir çoğunluğu ekonomik sıkıntıların evlerindeki ana gündemleri olduğunu aktarırken, sadece yüzde 7,5’i için Covid-19 salgını konuşulan ana konu olabildi. Bu konuları ise ailevi olaylar ve döviz kurundaki değişim takip etti. Her 10 kişiden altısı için kasım ayının ana gündemi Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, ikisi içinse kadın cinayetleri oldu.

İş bulma umudu tükendi

Türkiye’nin kronik sorunlarından olan işsizlikse ülkenin en büyük şehri İstanbul’da yaşayanların da en önemli problemlerinden biri oldu. Artan işsizlik süreleri vatandaşın iş bulma ümidini de tüketirken, iş arayan 10 kişiden altısı yakın zamanda iş bulamayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 73,2’si işsizliğin, yüzde 72,8’i döviz kurlarının, yüzde 68,3’ü enflasyonun önümüzdeki altı ay içinde artmasını bekliyor. Gelecekten umudunu kesen vatandaşların yüzde 44’ü büyümenin, yüzde 43,5’i ise yatırımların azalacağını düşünüyor.

İstanbullu borç ödemekte zorlanıyor

Geçinecek parayı kazanamayanlar borç ödemekte de zorlanıyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31,2’si kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 46,3’ü aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 31,2’si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini, yüzde 11,9’u ise kart borcunu ödeyemediğini açıkladı.

İstanbul’da yaşayanların yüzde 52,1 ile ezici bir çoğunluğu gelecek dönemlerde kendi ekonomik durumunda daha da kötüleşme beklerken, yüzde 27,4’ü ise durumun değişmeyeceğini ve stabil kalacağını ifade etti. Ekonomik durumunda iyileşme olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20,5’te kaldı.