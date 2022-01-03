Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

Memurlar, kamu toplu sözleşmeleri gereği, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 23,65 oldu. Böylece memurlar, daha önce yüzde 3 artış aldıkları için, enflasyon farkı olarak yüzde 20,65 oranında fark alacaklar.