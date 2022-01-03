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Yaramazlara biraz batar!

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam yaptı.

Fotoğraf: Arşiv DHA

İBB-TCDD tartışması

Marmaray’a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD, zamlı tarifenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğunu ileri sürmüştü. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Ellerini tutan yok” yanıtını vermişti.


Yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Konya-Ankara hızlı tren bilet fiyatı 45 liradan 53,5’e, gidiş-dönüş 90 liraya yükseldi.

Konya-İstanbul hızlı tren bileti 118 liradan 143 TL’ye çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) 98.5 liradan 118,5 liraya çıktı. Gidiş dönüş 202 lira.

Eskişehir-Ankara 43,5 liradan 52,5 liraya çıktı. 74 liralık gidiş-dönüş 90 lira.

İstanbul-Eskişehir 64 liradan bilet 77 liraya, gidiş-dönüş 109 liradan 131 liraya yükseldi.

Eskişehir-İstanbul genç tarife ücreti ise 54,5 liradan 65,5 liraya artırıldı.

55 liralık Eskişehir-Konya bileti 66 liraya, 94 liralık gidiş-dönüş ücreti 113 liraya ulaştı.

Konya-Eskişehir genç tarife ücreti ise 47 liradan 56,5 liraya yükseltildi.

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