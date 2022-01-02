İBB’den TCDD’ye Marmaray yanıtı: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun TCDD’nin Marmaray’a gelen zamla ilgili ‘suçu’ İBB’ye atmasına “TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” yanıtını verdi.

Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam gelmişti.

Ancak TCDD, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğunu öne sürerek konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağını duyurmuştu.

TCDD’ye yanıt, İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi: “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok”.

Devlet “dedikodu” yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok. https://t.co/MNaKxztnRS — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 2, 2022

İstanbul’da 24 Aralık’ta olağanüstü gündemle toplanan Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı alınmıştı.