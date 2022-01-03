‘Maske Kimsin Sen’ jürisinden eleştiri: Yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük, sahibinin

‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağının duyurulması üzerine jüri üyesi oyuncu Eda Ece’den eleştiri geldi: “Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük, sahibinin.“

Fotoğraf: Instagram

1 Ocak akşamı FOX TV’de yayınlanmaya başlayan yarışma programında ünlü bin isim kostüm ve maskelerle kimliğini gizleyip şarkı söylüyor. Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’dan oluşan jüri de sahnedeki ünlünün kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

Programın yayınlanmasının ardından bir grup Twitter kullanıcısı ve bazı televizyon kanalları programın satanizm ve paganlığı yaymak için mesaj verdiğini öne sürmüştü.

Bazı kullanıcıların ‘büyük oyunu bozmak‘ için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) göreve çağırması üzerine başkan yardımcısı İbrahim Uslu, programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.

Ece Instagram hesapından yaptığı paylaşımda ‘şok içinde’ olduğunu belirterek şunları yazdı: “Bu mutsuz günlerde, 50 ülkede yayınlanan rengarenk bir yarışma olan #maskedsinger formatını temiz kalple, eğlenmek, gülmek amacıyla yaptık ve seyircimiz sevdi, çok teşekkür ederiz! Zihniyeti aklı mantığı sağlıklı, temiz düşünceli, eğlenip geçmeyi bilen, iyi kalpli herkese sevgiler. Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez! Haftaya görüşürüz.”