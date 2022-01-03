Enerji zammı araç fiyatlarına da yansıyacak

Hafta sonu yapılan enerji zamlarının fiyatlarda güncellemeyi kaçınılmaz hale getirdiğini belirten otomotiv sektörü temsilcileri, yüzde 7’ye varan fiyat artışına hazırlanıyor.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik tarifelerinde yüzde 52 ila 125, doğalgazdaysa yüzde 15 ila 50 artışa gidilmişti.

EPDK’dan yapılan açıklamada, dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarının beş kat, doğalgaz fiyatlarınınsa 10 kat arttığı belirtilerek enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırma ve öngörülebilirlik için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı ifade edilmişti.

Enerjideki bu artış, son üç-dört aylık dönemde fiyatların yaklaşık yüzde 40 arttığı sıfır otomobilde, döviz kurlarındaki gerileme sonrası belirlenen yeni indirimli fiyatlarla daha satış kaydedilmemişken yeni bir güncellemeye neden olacak.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, hammadde ve navlun maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına kademeli olarak yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu, elektrik zammının da fiyatlara yansıyacağını söyledi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, elektrik zammının sözleşmelerde revizyona gidilmesini kaçınılmaz kıldığını belirtti: “Fiyat güncellemelerinde hep TEFE-TÜFE konuşulur. Ancak son fiyat artışı bunların ötesinde, tarifelerde yer almıyor. Dolayısıyla sözleşmelerde revizyon yapılacaktır. Aksinin sürdürülebilir bir durumu yok. Umarız ki, müşterilerimiz de bunu anlayacaktır.” Saydam, elektrik zammının ürün grubuna göre fiyatlara yüzde 3 ila yüzde 7 zam olarak yansıyacağını söyledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, enerji fiyatlarındaki artışın ihracattan çok iç pazarda fiyatlara yansıyacağına dikkat çekti: “Enerji maliyetlerindeki artış tüm sektörleri etkileyecek. Tüm dünyada enerji maliyetleri artıyor, bu global bir sorun olduğu için ihracatta rekabet kaybı oluşturmaz. Ancak iç pazarda fiyatlara etkisi olacaktır.”