Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüzde 50’lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı

Otomotiv sektöründe çip krizinden kaynaklı arz sıkıntısı devam ederken, matrahlardaki olası bir güncelleme için 2022 yılını işaret ediliyor.

Fotoğraf: AA

Sektörde bu ay için geçerli olacak fiyatlara göre, yüzde 50’lik ÖTV diliminde altı markanın 11 otomobil modeli yer alırken, yüzde 80’e kadar olan ÖTV limitinde yaklaşık 10 markanın 17 civarında otomobil+hafif ticari araç modeli kaldı. Söz konusu dilimlerde kalan otomobiller genel olarak ‘1.0’ motor hacmine sahip, manuel vites seçenekli ve baz donanımlı modellerden oluştu.


Döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik gösteren otomotiv fiyatları ağustos ayından bu yana yükselişini sürdürürken, tüm gözler matrahlarda yapılacak yeni güncellemeye çevrildi. Ancak, burada da tüketicilerin karşısına çip krizinden kaynaklı tedarik sıkıntıları çıkıyor. Uzmanlar, zaten çok sınırlı olan arz nedeniyle yapılacak bir güncellemenin talebi beklentilerin üzerinde arttıracağına dikkat çekerken, güncelleme için döviz kurlarının oturması ile çip krizinin etkilerinin azalmasının beklenildiğinin altı çizildi.

‘Bu ay için güncelleme beklemiyoruz’

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’e konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Turgay Mersin ise ÖTV matrahlarındaki güncelleme için bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Mersin şöyle konuştu: “Yetkililer her şeyin farkında ve son durumu takip ediyor. Alt dilimlerde çok sınırlı araç kaldı ancak bu ay için olası bir güncelleme beklemiyoruz. Bu noktada, biz yüzde 50 ile 80’lik dilimler arasına 60 ve 70’lik matrah dilimleri konmasını da öneriyoruz. Mevcut durumda aracın vergisiz fiyatı 150 bin TL’yi 1 TL bile geçse, bir üst dilime girdiği için 60-70 bin TL’lik zamlar oluşabiliyor. Bu durum hem enflasyonu yükseltiyor hem de özellikle ikinci el araç pazarında spekülasyonlara yol açıyor.”

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