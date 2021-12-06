Diken

Yaramazlara biraz batar!

Firmalar otomobil alana hemen satmayacağına dair sözleşme imzalatıyor

Firmalar al-satçıları engellemek için, otomobil satın alan müşterilerine hemen satmayacağına dair yeminli sözleşme imzalatmaya başladı.

Küresel çip krizi nedeniyle bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulurken, bazı modellerde teslimat süreleri altı ayı buluyor. Artan döviz kuruna paralel, teslimata kadar geçen bu sürede fiyatların sürekli artması, otomobili bir yatırım aracı haline getirdi. Memuru, emeklisi, bankacısı, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğindeyse sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor. Piyasa öyle bir hal aldı ki sıfırından daha pahalı ikinci el otomobiller görülebiliyor.


Sabah’tan Ufuk Sandık’ın haberine göre bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin liraya varan farklar oluştu. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.

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