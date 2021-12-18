Yerli üretim Clio’ya bir günde 114 bin lira zam

Renault Clio’nun Türkiye’de üretilen otomobiline bir günde 114 bin lira zam geldi.

Fotoğraf: Twitter

Dolar kurundaki rekorların otomobil fiyatlarındaki yansıması astronomik olmaya devam ediyor.

Otomobil piyasasını yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından 2021 model Renault Clio’nun dünkü ve bugünkü güncel fiyat listesini paylaşarak, gelen zammı gösterdi.

Listede dün 247 bin lira olan ‘Joy 1.0 Sce 65 BG‘ araç, bugün 361 bin liralık fiyatıyla yer aldı.

Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı.



İşte bugünkü ve dünkü fiyatları 👇 pic.twitter.com/5EVPZer2lB — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 18, 2021

Özpeynirci paylaşımında ayrıca şunları dedi: “Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı.”

Dolar kuru, Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen yaptığı faiz indirimleri nedeniyle eylül ayından bu yana yüzde 120’ye yakın artış göstermişti. Kur son olarak dün 17 lira sınırı da aşmıştı.