Otomobil pazarı yüzde 40’a yakın daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 düşüş yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre, eylülde otomobil pazarı yüzde 39,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,9 oranında küçüldü.

Kaynak: ODD

Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapılmış ve bu değişikle sıfır kilometre araçların fiyatlarında indirim oluşmuştu.

Ancak bayilerin indirimi fiyata yansıtmaması nedeniyle bir süredir Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler yapılıyordu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bazı galericiler ile bazı bayiler arasında gizli anlaşmalar yapılarak araçların ÖTV indirimsiz fiyattan satılmaya çalışıldığı yönünde şikayetler aldıklarını söylemişti.

Ocak-eylül ayı rakamlarına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında geçen yıla göre artış yüzde 13,1.

Bu dönemde, otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 11,9, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 arttı.

Kaynak: ODD

Eylülde satışların yüzde 86’sını yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 238 bin 644 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller 132 bin 517 adetle yüzde 30,5 pay aldı.



Şanzıman tipine göre bakıldığında otomatiğin payı 75,5, manuelin ise 24,5.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen sedan otomobiller (yüzde 40,1) olurken, SUV araçlar (yüzde 34) takipte.

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada eylül ayında ikinci elde de işlerin pek yolunda gitmediğini söyledi.

Açıkgöz’ün değerlendirmesi şöyle: “Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor.”



