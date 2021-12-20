300 bin liranın altında tek bir otomobil modeli kaldı

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, son bir ayda yüzde 50’den fazla arttı. Bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100’ü buldu. Böylelikle Türkiye’de 300 bin liranın altında tek bir otomobil modeli kalmış oldu.

Yüksek vergiler, kurun her gün yeni bir ‘rekor kırması’ ve faizlerin ‘alıp başını gitmesi’ nedeniyle zaten zor olan araba sahibi olmak daha da zorlaştı.

Otomobiller için Ağustos 2021’de ÖTV matrahlarında düzenleme yapılmış, bu sayede yüzde 80’den yüzde 50 ÖTV baremine giren 50’den fazla otomobil modelinin fiyatı yüzde 16’ya yakın düşmüştü. Ancak çip krizi nedeniyle tüketici yaklaşık 60 bin lira olan bu vergi avantajından yararlanamadan, kurdaki hızlı yükselişe paralel yüzde 50 ÖTV bareminde kalan model sayısı hızla düşmeye başladı.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre 300 bin liranın altındaki otomobilleri kapsayan bu ÖTV diliminde aralık başında 20’nin altına düşen model sayısı, geçen hafta itibariyle bire indi.

ÖTV matrah düzenlemesinin tüketici açısından neredeyse hiçbir avantajı kalmadı. Çünkü ağustos ayında avro kuru 10 TL civarındayken bugün 20 TL’ye dayandı.

Hyundai, Toyota, Renault, Dacia, Kia gibi markaların kısa süre öncesine kadar yüzde 50 ÖTV dilimine giren Clio, Duster, i10, i20, Picanto, Coralla gibi ucuz modellerine gelen kur zamlarıyla bu araçlar da yeniden yüzde 80 vergi dilimine çıktı.

Böylece 300 bin liranın altındaki tek otomobil modeli Fiat Egea Sedan’ın manuel vitesli baz versiyonları kaldı. Kısa sürede bu modelin de vergi avantajını kaybederek, 300 bin lirayı açabileceği öngörülüyor.

Son dönemde yapılan fiyat değişimlerine birkaç örnek vermek gerekirse, kasım başında 202 bin lira olan manuel vitesli baz versiyon Cilo’nun (1.0 TCe ECO) liste fiyatı, 19 Aralık itibariyle 404 bin liraya ulaştı. Vergi dilimi değiştiği için sadece bir günde aracın fiyatı 100 bin liradan fazla arttı.

3 Kasım’da 194 bin lira olan Renault Taliant’ın dünkü liste fiyatı 399 bin liraydı.

Kia Rio’nun manuel vitesli baz versiyonun 3 Kasım’da 191 bin 900 lira olan fiyatı, 19 Aralık’ta 331 bin liraya yükseldi.

Hyundai’nin İzmit’te ürettiği i10’nun fiyatı da aynı dönemde yüzde 70’ten fazla artarak 300 bin lirayı geçti. Ancak web sitesinde liste fiyatları güncellendiği için net zam oranın bugün (pazartesi) belli olması bekleniyor.