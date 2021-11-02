Otomobil pazarında erime devam ediyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda 40,1 daraldı. Düşüş temmuzdan beri dördüncü ayına girerken ekimde otomobil tarafında daralma yüzde 50’ye yaklaştı.

Fotoğraf: Reuters

Küresel otomotiv sektöründe fabrikaların üretime ara vermesine neden olan tedarik zinciri sorunları önceki aylarda da satışları sınırlayıcı yönde etki yapmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 oldu.

Ekimde otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş 46,9, satış adeti ise 40 bin 512.

Hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 11,7 olurken, satış adeti 16 bin 234’te.

Kaynak: ODD

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık ekim ayı ortalamasına bakıldığında da satışlarda yüzde 13,8 azalma var.

Kaynak: ODD

Türkiye’de ocak-eylül döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı ise 614 bin 891 oldu. Bunun 475 bin 312 adeti otomobil olurken, 139 bin 579’u ticari.

ODD yıl sonu pazar büyüklüğü tahminini eylül ayında 50 bin adet artırarak 825 bin-875 bin adet aralığına yükseltmiş, ancak tedarik sorunlarının bu tahmine ulaşmayı zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.