Otomotiv satışları yüzde 45 düştü

Otomotiv satışları temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 45 düştü. Düşüşte artan fiyatlar, çip krizi ve uzun süren bayram tatili etkili.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) temmuz ayına ilişkin raporuna göre otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalışla 36 bin 311 oldu.

Hafif ticari araç satışları da yüzde 35,8 düşerek 11 bin 538’e indi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık temmuz ayı ortalamasına göre satışlardaki gerileme ise yüzde 25.2

Vergi oranı düşük segmentler önde

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55, B segmenti otomobiller 102 bin 485 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

Sedan otomobiller satışta ilk sırada

Otomobil pazarında gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller. Sedanların pazar payı yüzde 41.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,5 payla SUV ve yüzde 22,4 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Motor tipinde ise benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Benzinli araçların payı yüzde 65,4.

Temmuz sonu itibarıyla şanzıman tipinde ise otomatik otomobiller 262 bin 311 adet ve yüzde 75,7 payla ilk sırada.