Dövizdeki düşüş otomobil fiyatlarına yansıyor mu?

Döviz kurunda başlayan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları fiyatlarını indirirken, sektör temsilcileri, tablonun iki-üç gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni adımlar, TL’nin hızla değer kazanmasını sağladı. Pazartesi günü 18 TL’yi gören dolar 11,20’lere kadar düştü.

Kurdaki rekorlarla birlikte fiyatlarda da büyük artışlar meydana gelmişti.

Döviz kuruna endeksli otomobil fiyatları, son bir ayda yüzde 50’den fazla artmış, bazı modellerde fiyat artışı yüzde 100’ü bulmuştu.

Peki kurun düşmesi fiyatlara yansıyacak mı?

Bazı otomotiv markaları, internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime giderken, bazı markaların da kur kaynaklı zammı iptal ettiği öğrenildi.

Renault’ta ortalama yüzde 20 indirim

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, fiyatlarda ortalama yüzde 20’lik bir indirim olacağını belirterek, “Gevşeyen döviz kurlarıyla birlikte fiyat listelerimizde güncelleme çalışmalarına başladık. Kurda stabilizasyonun sağlanmasıyla Renault ve Dacia markalarımızda ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirmeyi planladığımız güncel fiyat listemizi en kısa sürede paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Hyundai ve Citroen de indirime gitti

Hyundai’dan yapılan açıklamada, sitelerinde yer alan fiyatlarda güncelleme yapıldığı ve aralık başında duyurulan fiyat listesine geri dönüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca yüzde 50’lik ÖTV dilimine geri dönen modellerin bulunduğu aktarıldı. Dolardaki artışla birlikte Türkiye’de 300 bin liranın altında tek bir otomobil modeli kalması ve yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren otomobil sayısını da bire indirmişti.

Citroen’den yapılan açıklamada da model bazında değişmekle birlikte araç fiyatlarının ortalamada yüzde 10 düştüğü kaydedildi.

Peugeot’da da fiyat güncelleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

‘Piyasanın yeni durumu fiyatlaması 2-3 gün sürebilir’

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, kurdaki gerilememin fiyatlara nasıl yansıyacağını değerlendirmek için şu an erken olduğunu, kurdaki gidişatın ve piyasalardaki mevduat oranlarının nasıl şekilleneceğinin önem taşıdığını kaydetti.

Yeni araçların gümrükten o anki kur üzerinden çekileceğini ve o anki fiyatlar üzerinden satış yapılmasının beklendiğini aktaran Mersin, piyasanın yeni durumu fiyatlamasının iki-üç gün sürebileceğine işaret etti.

‘İkinci elde durgunluğa sebep olabilir’

İkinci el otomotiv piyasasında fiyatların birinci elden referans aldığını belirten Mersin, “Birinci elde bir gevşeme olursa ikinci el fiyatlarına da yansır. Ama fiyatlar düşecek beklentisi satışlarda durgunluğa da sebep olabilir” dedi.

Mersin, piyasada araç bulunurluğu sorununun devam ettiğini, kısa vadede çözülmesinin beklenmediğini ve bir ay sonra tablonun biraz daha netleşebileceğini belirtti.