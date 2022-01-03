Ticari kredi faizleri yine sert yükseldi

Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini son dört ayda yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmesine rağmen kredi faizlerindeki yükseliş devam ediyor.

Ticari kredi faizleri 24 Aralık haftasında son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

BloombergHT’nin aktardığına göre ticari kredi faizleri 24 Aralık haftasında 2,65 puanlık güçlü artışla yüzde 23,56 olarak kaydedildi.

Bu kadar keskin bir artış en son 24 Mayıs 2019 haftasında yaşanmıştı.

Son rakamlar ticari kredi faiziyle MB’nin politika faizi arasındaki makasın açıldığına da işaret etti.

Buna göre iki faiz arasındaki makas 7,56 puana çıktı.

MB’nin eylül ayından bu yana yaptığı 5 baz puanlık faiz indirimine rağmen ticari kredi faizlerindeki toplam artış ise 2,61 puanı bulmuş oldu.

MB rakamlarına göre 17 Aralık haftasında da ticari kredi faizlerinde 1,3 puanlık artış olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımların önünü açmak, daha çok istihdam yaratmak için son dönemde sık sık düşük kredi faizi ortamı oluşmasının önemine vurgu yapıyordu.

MB’nin faiz indirimlerine başladığı eylül ayından sonra ticari kredi faizlerinde en düşük seviye ise yüzde 18,88 ile 26 Kasım haftasında izlenmişti.