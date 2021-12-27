Ticari kredi faizlerinde keskin artış

Merkez Bankası’nın politika faizini son dört ayda yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmesine rağmen kredi faizlerindeki yükseliş devam ediyor.

Merkez Bankası (MB) rakamlarına göre 17 Aralık haftasında ortalama ticari kredi faizi yüzde 20,91’a çıktı. Artış 1,3 puan olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda mart ayından beri görülen en yüksek haftalık artış.

Bir diğer ilgi çekici gelişme ise MB politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makas. İlgili haftada söz konusu makas 6 puanı geçmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımların önünü açmak, daha çok istihdam yaratmak için son dönemde sık sık düşük kredi faizi ortamı oluşmasının önemine vurgu yapıyor ve MB aracılığıyla politika faizlerinde indirime gidiyordu.

MB’nin faiz indirimlerine başladığı eylül ayından sonra ticari kredi faizlerinde en düşük seviye yüzde 18,88 ile 26 Kasım haftasında izlenmişti.

Diğer kredi faizleri

17 Aralık haftasında konut kredisi faizleri 0,1 puan artışla yüzde 17,3, tüketici kredi faizi 0,3 puan artışla yüzde 23,5 ve ihtiyaç kredisi faizi 0,1 puan azalışla yüzde 25,2 seviyesine ulaştı.

Mevduat tarafında ise ortalama faizler 0,1 puan artışla yüzde 15,3’e çıktı.