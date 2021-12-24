Kur korumalı hesaplarda faiz yüzde 16,5’ten başlıyor

Türkiye’de dolar kurunun 18,4 liraya ulaşmasıyla gerçek kişilerin döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payı yüzde 73’e kadar çıkmıştı. Hükümetin açıkladığı kur korumalı TL mevduat ürünü sonrasıysa dolar kurunda 11 liralı seviyelere dönüldü. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankası bu ürüne parasını yatıran vatandaşlara vade sonunda kur farkını ödemeyi taahhüt etti.

Kamu ve özel bankalar da bu hafta yeni finansal aracın satışına başladı.

Dünya’nın aktardığına göre kur korumalı TL mevduatlarda bankaların en düşük faiz oranları bile Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 14’ün hayli üstünde oldu.

Bankaların müşterilerine yolladıkları bilgilendirmelere göre mevduat büyüklüğü ve vadeye göre değişmekle birlikte en düşük faiz üç ay için yüzde 16,5, 12 ay vade için de yüzde 17,25 seviyesinde. 1 milyon lira üzeri ve 12 ay vadeli mevduattaysa faiz oranı yüzde 18,25’e kadar çıkabiliyor.

Bazı bankalar ise limit getirdi. Belli limitin altındaki mevduata yüzde 14 politika faizi oranında faiz uygularken, limitin üzerine çıkıldıkça faiz oranı yüzde 18’lere doğru yükseliyor. Vatandaşın da bu yeni ürüne olan ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen bankacılık kaynakları, geçen hafta yüzde 70’i aşan döviz mevduatının toplam mevduat içindeki oranının bu yeni ürünle birlikte değişebileceğini dile getirdi.

Üst faiz sınırı

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu sabah açıkladığı uygulama esaslarına göre, uygulamaya katılan bankalar, kur korumalı hesaba uygulayacakları azami faiz oranını, asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üzerinde belirleyebilecek. Asgari faiz oranı halen yüzde 14 seviyesinde olduğu için bankalar en fazla yüzde 17 faiz verebilecek. Ancak azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilecek ve güncellendiği tarihten sonra geçerli olacak.

Esaslara göre uygulamadan Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yanı sıra yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler de yararlanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılabilecek ve alt üst limit olmayacak. Hesaplar, üç, altı, dokuz ve 12 ay olmak üzere dört farklı vadede açılabilecek. Asgari faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.