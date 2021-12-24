‘Kur korumalı TL’de faiz sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hafta başında uygulamaya konan kur korumalı TL hesabına ilişkin dokuz maddelik uygulama esaslarını açıkladı.

Buna göre, kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.

Dokuz madde şöyle:

1. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında isçi, serbest meslek ve müstakil is sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

2. ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları’ bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacak.

3. ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları’ 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecek.

4. ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları’ üç, altı, dokuz ve 12 ay olmak üzere dört farklı vadede olacak.

5. Bankaların, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı‘na uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak.

6. Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak, Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak.

7. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Merkez Bankası’na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazine’ye aktarılmak üzere Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılacak.

9. Yukarıdaki uygulama esaslarında degisiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.