Merkez Bankası kura 4’üncü müdahalesinde 3 milyar dolar satmış

Merkez Bankası (MB) 13 Aralık’taki dördüncü doğrudan kur müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını duyurdu.

MB, 1 Aralık’tan beri toplam beş kez piyasaya doğrudan müdahale etti. Banka, 1 Aralık’ta 844 milyon dolar, 3 Aralık’ta 504 milyon dolar, 10 Aralık’ta 687 milyon dolar tutarında döviz sattığını açıklamıştı.

Bunun dışında verilere bakıldığında bankanın ‘arka kapı’ satışlarının olduğu da anlaşılıyor.

Kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara inerken, swap hariç net rezerv eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi.