Merkez Bankası, ikinci müdahalede 504 milyon dolar satmış

Merkez Bankası 3 Aralık’ta piyasaya yaptığı ikinci doğrudan müdahalede 504 milyon dolar tutarında döviz satıldığını duyurdu.

MB, 1 Aralık’tan beri toplam beş kez piyasaya doğrudan müdahale etmiş, ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolar, üçüncüde 500 milyon dolar, dördüncüde 2,5 milyar dolar ve beşinci müdahalede 2 milyar dolar satıldığı belirtilmişti.

1 Aralık’ta yapılan ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan bankanın verileri, Türk Lirası’nın değer kazandığı pazartesi, salı ve çarşamba günü ‘arka kapıdan’ döviz satılmış olabileceğini gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili dün ‘her türlü aracı kullanırız’ demişti. Bu miktarın da yaklaşık 7,5 milyar doları aştığı söyleniyor.