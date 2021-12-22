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Yaramazlara biraz batar!

MB’nin ilk müdahalesi 844 milyon dolarmış

Merkez Bankası’nın 1 Aralık’ta yapılan ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar sattığı açıklandı.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası ayrıca vadeli işlem ve opsiyon piyasasında da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş, böylelikle müdahale büyüklüğü 1 milyar doları aşmıştı.


Daha önce Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar Merkez Bankası’nın doğrudan müdahaleyle spot piyasaya yaklaşık 700 milyon dolar döviz sattığını belirtmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolarla devam etmişti.

MB, 1 Aralık’tan beri toplam beş kez piyasaya doğrudan müdahale etmiş, ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolar, üçüncüde 500 milyon dolar, dördüncüde 2,5 milyar dolar ve beşinci müdahalede 2 milyar dolar satıldığı belirtilmişti.

Merkez Bankası’nın beşinci müdahalesinin boyutu 2 milyar doları bulmuş

Merkez Bankası’ndan beşinci müdahale

Merkez Bankası’ndan döviz kuruna dördüncü müdahale

Merkez Bankası dövize üçüncü kez müdahale etti

Merkez Bankası’ndan iki gün arayla dövize ikinci müdahale

MB’den döviz kuruna müdahale

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