Merkez Bankası, üçüncü müdahalede 687 milyon dolar satmış

Merkez Bankası (MB), dövize 10 Aralık’ta gerçekleştirilen doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğunu duyurdu.

MB, 1 Aralık’tan beri toplam beş kez piyasaya doğrudan müdahale etti. Banka, 1 Aralık’ta yapılan ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, 3 Aralık’ta yapılan ikinci doğrudan müdahaledeyse 504 milyon dolar tutarında döviz satıldığını açıklamıştı.

Bunun dışında verilere bakıldığında bankanın ‘arka kapı’ satışlarının olduğu da anlaşılıyor.

Kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara inerken, swap hariç net rezerv eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi.