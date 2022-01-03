Hüseyin Gazi Türbesi’nin Alevi vakfına devri iptal edildi

CANAN COŞKUN

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’nin mülkiyetinin 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesi kararı iptal edildi. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün iptal kararı, Alevi İnanç Birliği Vakfı ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na yollandı. Türbenin mülkiyetinin Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’na devredilmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: huseyingazi.org.tr

Alevi yurttaşların kurduğu Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, 18 Aralık 2021’de türbenin Alevi İnanç Birliği Vakfı’na devredilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara başsavcılığına sunulan dilekçede söz konusu vakfın yöneticileri arasında AKP’ye yakın kişiler bulunduğu ve vakfın ‘alevilerin asimilasyonunu için mücadele ettiği’ savunulmuştu.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, türbenin mülkiyetinin müvekkili olan vakfa tahsis edilmesinin beklendiğini söyledi.

Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın 2018 yılında düzenlediği Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu’na AKP Sivas Milletvekili ve eski bakan İsmet Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP milletvekilleri Abdüllatif Şener ve Mahmut Tanal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, önceki Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu da katılmıştı.

Soldan sağa: Abdüllatif Şener, Mahmut Tanal, Şeref Malkoç, Temel Karamollaoğlu, Metin Feyzioğlu, İsmet Yılmaz, Alevi İnanç Birliği Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım (Kaynak: Anadolu Gazetesi)

Devir işleminden sonra ‘Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları‘ yazılı bir pankart taşıyan bir grup Hüseyin Gazi Türbesi önünde bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirmişti.

Kaynak: Pir Haber Ajansı

Ne olmuştu?

Hüseyin Gazi Türbesi’nin bakımı 1995 yılından bu yana Hüseyin Gazi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Tanıtma Derneği tarafından yapılıyordu. Bu sırada türbenin restorasyonu da yapıldı. 2001 yılında gelindiğinde Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü türbeyi 24 Ağustos 2020 tarihli kararıyla 10 yıllığına Alevi İnanç Birliği Vakfı’na tahsis etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün türbenin boşatılması için Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı’na yolladığı yazıda ‘türbenin kullanım bedelinin taraflarca düzenlenecek protokolde daha sonra belirleneceği’ ifade edildi. Kararda Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un da imzası bulunuyordu. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ersoy’un Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ersoy’un aylık gelirinin 161 bin TL olduğunu açıklamıştı.